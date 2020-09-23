МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
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МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.В источнике
С чего всё началось
По заявлению
прокуратуры, досудебное расследование показало, что дипломаты с 2016 года собирали сведения о «планах модернизации болгарской армии и техническом оснащении военной техники».
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