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РИА Новости
РИА Новости

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.В источнике
С чего всё началось
По заявлению
 прокуратуры, досудебное расследование показало, что дипломаты с 2016 года собирали сведения о «планах модернизации болгарской армии и техническом оснащении военной техники».
Коммерсантъ09:41
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Косачев пообещал зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии

Известия11:27
РИА Новости

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

РИА Новости11:05
Lenta.ru

Болгария выслала обвиненных в шпионаже российских дипломатов

Lenta.ru10:37
РБК

Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

РБК09:52
Коммерсантъ

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Коммерсантъ09:41
Интерфакс

Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Интерфакс10:53
ТАСС

Хронология случаев высылки российских дипломатов

ТАСС11:09

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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Объявлена российская цена на электрический хэтчбек JAC iEV7S

В российских линейках зарубежных брендов начали появляться новые полностью электрические модели, белорусский завод Белджи готовится к выпуску электромобилей Geely, а с казахстанского завода СарыаркаАвтоПром к нам совсем скоро начнут поставлять хэтчбеки JAC iEV7S.
KDPConsulting.ru07:00

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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