РБК 10

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Британии прокомментировали тайную инаугурацию Лукашенко. Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал в своем Twitter-аккаунте. По словам Рааба, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".