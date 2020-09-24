МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко
В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Британии прокомментировали тайную инаугурацию Лукашенко. Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал в своем Twitter-аккаунте. По словам Рааба, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".В источнике
Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа.
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