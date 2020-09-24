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Piter.tv
Piter.tv

МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Британии прокомментировали тайную инаугурацию Лукашенко. Соответствующее заявление министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал в своем Twitter-аккаунте. По словам Рааба, инаугурация Лукашенко "еще больше подрывает его репутацию".В источнике
Доминик Рааббританский политик
Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа.
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Росбалт

МИД Британии назвал тайную инаугурацию Лукашенко дискредитрующей

Росбалт17:20
Московский Комсомолец

Лондон: тайная инаугурация еще сильнее подрывает репутацию Лукашенко

Московский Комсомолец18:17
РЕН ТВ

Британский МИД заявил о подрыве репутации Лукашенко

РЕН ТВ18:16
Взгляд.ру

Главы МИД ряда стран осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко

Взгляд.ру17:44
Lenta.ru

В Британии раскритиковали тайную инаугурацию Лукашенко

Lenta.ru22:36
Интерфакс

МИД Британии счел тайную инаугурацию Лукашенко дискредитирующей

Интерфакс17:00
Газета.Ru

В Британии заявили, что тайная инаугурация Лукашенко подрывает его репутацию

Газета.Ruвчера в 16:38

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