Политика
Piter.tvВеликобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году. С заявлением выступил Глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он считает, что во время парламентских выборов Россия распространяла документ, который компрометировал правящую Консервативную партию.
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Политика
Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности главы Минпромэнерго РД
Главой Минпромторга республики был назначен Батыр Эмеев, занимавший в упраздненном министерстве должность заместителя министра.
Махачкалинские известия 09:20
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей.
BFM.ru 10:44
Здоровье
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online вчера в 08:44
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента
Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны.
Новые Известия 04:59
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
Что происходит 06:27
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Лидер Little Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер петербургской фрик-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый роскошный автомобиль Porsche Cayenne.
АБН 08:58
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Газета.Ru 06:36
Здоровье
Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране
Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
Zabnews.ru 09:11
Кино
«Цой» Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа
NewInform 10:15
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Культура
Звезда Филиппа Киркорова зажглась на «Славянском базаре в Витебске»
Церемония закладки памятного знака, поясняет БЕЛТА, состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое было доверено обладателям Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхану Макину и детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксении Галецкой.
Российская газета 10:39
Политика
Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме
После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
Футбол
Евсеев: «Мы прыгнули выше головы, но из штанишек не вылезли»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 11:04
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Происшествия
ВСУ ранили двух мирных жителей ДНР
Донецк, 16 июля 2020, 18:20 — REGNUM Ранения получили два жителя посёлка шахты «Трудовская» (ДНР) в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает 16 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 11:20
Здоровье
В Вологде в полную силу заработал новый филиал детской поликлиники №3
Филиал объединил консультативно-диагностическое и дошкольно-школьное отделения детской поликлиники, которая является структурным подразделением городской поликлиники № 3 и не имеет отдельного здания.
Вологда Регион 11:04
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру 09:48
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Наука
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет
Международная команда исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии обнаружила редкий костяной топор, который, по их мнению, был изготовлен одним из предков человека порядка 1,4 миллиона лет назад.
Российская газета 07:46