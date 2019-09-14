Политика
РИА НовостиМИД Британии осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии
Великобритания осуждает атаку йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и призывает к прекращению подобного рода действий, заявил официальный представитель британского МИД.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Происшествия
В Якутии экипаж вертолета перестал выходить на связь
В Якутии начали поиски вертолета с тремя людьми на борту после того, как пилот перестал выходить на связь, сообщает в воскресенье региональное управление МЧС России.
Интерфакс 01:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Общество
В Кемерове открыли сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня»
«Сквер ангелов» в Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли спустя полтора года после пожара, в котором погибли 60 человек, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи.
Вести.Ru 00:15
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Энергетика
Саудовская Аравия вполовину сократила добычу нефти после атаки дронов
Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 01:36
Футбол
Сборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
Metaratings вчера в 03:09
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
Avia.pro вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Политика
Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Происшествия
В Екатеринбурге «лоб в лоб» на скорости столкнулись два мотоциклиста
В Екатеринбурге, 14 сентября в 21:10, на улице Свердлова напротив Дома музыки «лоб в лоб» столкнулись два байкера.
КП - Екатеринбург вчера в 12:47
Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 13 сентября в 04:49
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Армия и оружие
Экспедиционный корабль ВМС США вошел в Черное море
Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря.
Российская газета 01:28
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле
Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 13 сентября в 07:45
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины
Sportbox.RU вчера в 14:59
Гаджеты
Вертикальный корпус Phanteks Evolv Shift Air
Phanteks Enthoo Evolv Shift Air поддерживает материнские платы в формате mini-ITX и видеокарты длиной до 35 см. Так же корпус оборудован RGB подсветкой.
Megaobzor.com вчера в 13:09