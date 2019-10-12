Политика
Взгляд.руМИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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Армия и оружие
Инфраструктура и жилье: министр рассказал о приоритетах Минобороны
Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, самым важным на данный момент для армии является строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военных и их семей.
Национальные Интересы вчера в 16:50
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Футбол
Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
Бомбардир.ру 07:55
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Коммерсантъ 23:35
Энергетика
Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России
Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest.
Известия 23:29
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru вчера в 10:13
Происшествия
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту Шереметьево, устроил погром, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:19
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости 10:44
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Происшествия
Пожар на складе в Ленинградской области потушен
РИА Новости 22:46
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер вчера в 03:30
Армия и оружие
Курдский командующий выступил за установление бесполетной зоны в Сирии
Командующий "Силами демократической Сирии" (СДС) генерал Мазлюм Абди призвал Европейский союз создать бесполетную зону для защиты гражданского населения на северо-востоке страны, где проводит военную операцию Турция.
ТАСС 17:33
Политика
В Эквадоре ввели комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 17:56
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Наука
Карту загробного мира нашли в египетском саркофаге
Надписи в саркофаге, найденном в некрополе Верхнего Египта, оказались древнейшей известной копией «Книги двух путей».
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне
Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
iReactor вчера в 16:09
Происшествия
Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна
Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию.
ТАСС 21:17
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области
В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 14:29
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна 10 октября в 03:49
Гаджеты
Xiaomi выпустила первые холодильники
Профиль вчера в 11:31
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12