Политика

Взгляд.руВзгляд.руМИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 23:43, Вашингтон
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