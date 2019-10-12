Политика
Газета.RuГлава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии". Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.
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Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне
Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек.
News.ru вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели вчера в 12:39
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 04:42
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Московский Комсомолец 10:17
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
В Таиланде состоялась официальная презентация пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Тарантас Ньюс 12:45
Авто
Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором
Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
Новые автомобили 00:22
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 20:52
Авто
Транспортный налог в России изменился
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru вчера в 11:12
Единоборства
Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230
Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.
Спорт-Экспресс 16:59
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил Турции об обеспокоенности операцией на севере Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на переговорах в Турции о своей обеспокоенности операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости вчера в 03:35
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices вчера в 05:35
Происшествия
Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном
В Брянске расследуется убийство местного жителя. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в региональном Следственном комитете.
БрянскToday 11:55
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Политика
Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru 10 октября в 17:36
Политика
В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР
Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК 21:41