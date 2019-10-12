Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии". Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.
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