Политика
РИА НовостиМИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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с чего всё началось
МИД Чехии во вторник направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района.ТАСС11:39
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Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Здоровье
У зараженных COVID-19 нашли аномальную патологию
Ирландские ученые установили, что пациенты с высоким уровнем свертываемости крови в большей степени подвержены осложнениям от COVID-19 и нуждаются в госпитализации.
Московский Комсомолец 08:41
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Экономика
Правительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса.
Алтайская правда 03:08
Здоровье
49 новых: количество больных коронавирусом в Приморье увеличилось
За прошедшие сутки в Приморском крае наличие коронавирусной инфекции подтвердилось ещё у 49 человек, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:45
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Энергетика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 12:27
Общество
В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город
Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
Наука
Создан светящийся клон коронавируса
Planet Today 05:01
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Наука
Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
Деловое.ТВ 13:46
Общество
Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая
С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro 13
Собака.ru вчера в 08:55
Футбол
Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»
KM.ru вчера в 06:47
Здоровье
Село Озерное в Саратовской области было закрыто на карантин
Сегодня, 5 мая, региональные власти в Telegram-канал «СтопКорнавирус_Саратовская область» сообщили, что село Озерное в Аткарском районе Саратовской области было закрыто на карантин.
RuNews24.ru 05:58
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом
Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 03 мая в 23:23
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Наука
Выяснили, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями
В результаты авторы научного проекта пришли к выводу, что, возможно, пещерные львы Panthera leo spaelea отделились от остальных подвидов примерно 500 тысяч лет назад и никогда не скрещивались с ними.
МедиаПоток 08:02
Армия и оружие
Су-57 не оставит шансов американскому F-22
Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело 03 мая в 07:23
Общество
На Сахалине ужесточили масочный режим
По данным регионального оперштаба, на Сахалине официально подтверждён 31 случай заболевания коронавирусом, 19 человек выздоровели, 12 пациентов проходят лечение.
Говорит Москва 02:25
Общество
В России вступил в силу запрет на работу «наливаек» в жилых домах
Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.
78.ru 03:25
Происшествия
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пенсионерка
Восток-Телеинформ 21:19