Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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с чего всё началось

МИД Чехии призвал к началу консультаций о нормализации отношений с Россией

МИД Чехии во вторник направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района.
ТАСС11:39

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МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

РБК14:31

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Lenta.ru12:09

Чехия предложила России нормализовать отношения

Известия13:57

МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений

Коммерсантъ13:30

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

РИА Новости13:16

МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях

RT на русском13:14

Посольство РФ подтвердило получение ноты МИД Чехии по поводу начала консультаций с Россией

ТАСС15:26
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,1K
Наука

Дефицит витамина D повышает риск развития тяжелой формы коронавируса

Американские специалисты установили, что при остром дефиците витамина D у человека примерно на 15% возрастает риск развития тяжелой формы коронавируса в случае заражения.
Mockva.ru вчера в 00:18
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
1,1K
Футбол

«Локомотив» принял решение сменить Сёмина на Николича

Источник сообщает, что главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин покинет московскую команду по истечении контракта.
Soccer.ru 08:39
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,7K
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости 03:22
1,2K
Общество

В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах

Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
АиФ Санкт-Петербург 09:13
110
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Общество

Телепередача Михалкова останется в эфире после выпуска о чипировании

Программа «Бесогон ТВ» начала выходить на круглосуточном новостном канале ВГТРК в 2014 году, его выпуски дважды снимали с эфира до инцидента в мае 2020-го.
News.ru вчера в 08:38
4,2K
Общество

Москалькова сообщила о росте жалоб на домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые НКО фиксируют рост числа обращений о домашнем насилии.
iReactor 00:35
29
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Футбол

Давид Янчик: «Все думают, что я пью, но я не пил уже год!»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик рассказал, чем занимается в данный момент.
Sports.ru 17:14
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

F1news.ru 03:54
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Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
243
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Кино

СМИ: Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands

По данным Variety, Кейт Бланшетт («Властелин колец») ведёт переговоры относительно роли Лилит в киноадаптации Borderlands.
Игромания.ру 15:58
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
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Политика

Стало известно о планах Зеленского после пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планирует совершить несколько официальных визитов в страны Азии.
Lenta.ru 16:47
Экономика

Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
2
Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
60
Политика

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
3
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