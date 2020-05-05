МИД Чехии во вторник направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района.

с чего всё началось

МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек. Кризис в дипломатических отношениях двух стран возник после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, установленному в Праге.

МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений

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