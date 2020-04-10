Политика
ИзвестияМИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
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Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вылечился от пневмонии
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Авто
В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Общество
Путин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Авто
Родстер Super Seven 1600 напомнит о самом первом Caterham
Британская фирма Caterham представила новую модификацию ретроспорткара Seven, подражающую самой первой модели марки родом из 1970-х.
Религия
У восьми московских священников выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов.
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Политика
В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ
Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
Здоровье
Минздрав назвал симптомы коронавируса
В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Футбол
Газзаев: Депутаты согласятся на понижение зарплаты
По словам тренера, из-за ситуации с коронавирусной пандемией во всем мире профессиональный спорт идет на понижение зарплат.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Общество
Мексика поставила сделку ОПЕК+ под удар
Как передает «Интерфакс», Мексика отказалась присоединиться к сделке и тем самым поставила ее под удар.
Энергетика
В России за неделю средние цены на бензин снизились на 1 копейку
В России с 30 марта по 5 апреля потребительские цены на бензин снизились в среднем на 1 копейку и составили 44,92 руб. за литр, следует из данных Росстата.
Экономика
«Норникель» выплатит $4,8 млрд дивидендов за 2019 год
Компания отдаст акционерам 60% EBITDA Дивиденды «Норильского никеля» за 2019 год в общей сложности могут составить $4,8 млрд с учетом финальных выплат.
Политика
Путин призвал составить список предприятий, работа которых ограничена
Как сообщало ИА REGNUM, после появления случаев заражения коронавирусом в регионах России стали закрываться торговые объекты и предприятия.
Общество
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Здоровье
Врaчи уже oткaзываются oт aппаратов ИBЛ для бoльных коронавирусом
Медицинские специалисты различных стран в последнее время стали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказываются смертельно опасными для больных коронавирусной инфекцией.
Финансы
Еврогруппа согласовала механизм помощи еврозоне на 240 миллиардов евро
Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 240 миллиардов евро для борьбы с экономическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по окончании совещания.
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