Политика

ИзвестияИзвестияМИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
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