Политика

ИзвестияИзвестияМИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
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Мария Захарова
Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН 13:50

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В МИД Чехии прокомментировали решение о сносе памятника маршалу Коневу

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«Памятник не наш»: Чиновник из Минобороны Чехии попытался заочно отказать Шойгу

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Минобороны Чехии подготовит ответ Шойгу по памятнику маршалу Коневу

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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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