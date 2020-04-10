Политика
ИзвестияМИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
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Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН 13:50
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Общество
Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Путин снял с должности замглавы МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса
Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус.
Общество
Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы
Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.
Футбол
Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат
Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Политика
Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США
Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса, а в некоторых регионах страны он уже пошел на спад.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Кино
Продолжение получит «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
Режиссер Джейк Кэздан, снявший первую и вторую части фильма «Джуманджи», рассказал, что уже состоялись первые переговоры по работе над новой лентой.
Общество
Мать ребенка-инвалида рассказала Осипову о проблеме с жильем
Во время «Прямого разговора» с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым о проблеме с жильем рассказала мать ребенка-инвалида, жительница села Мирсаново Шилкинского района.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Здоровье
В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали
На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.
Авто
Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей
Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.
Общество
Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Экономика
Список системообразующих предприятий утвердили в Иркутской области
Перечень из 100 региональных компаний сформировали из предприятий, которые обеспечивают наибольший вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области, в том числе по уровню объемов промышленного производства, выполненным работам, оказанным услугам, налоговым отчислениям в бюджет Приангарья, численности занятых.
Общество
ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с Россией
В Минэкономразвития России заявили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, вынесенное в пользу российской стороны, до 15 сентября 2020 года.
Единоборства
Дэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреля
Общество
В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса
Власти 56 из 85 регионов России приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Общество
Дмитрий Песков рассказал о «блокаторе вирусов» в виде бейджа
Накануне журналисты обратили внимание на то, что Дмитрий Песков не носит маску, но надевает «блокатор вирусов».
Происшествия
70-летняя братчанка госпитализирована с подозрением на коронавирус
В инфекционное отделение Вихоревской городской больницы госпитализирована пациентка семидесяти лет.
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Финансы
Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта
Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.