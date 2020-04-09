с чего всё началось

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории.

Экономика Назван срок восстановления экономики России В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.

Авто ГазоМАЗы: сжиженный метан и автобусы для Челябинска Кроме моделей на привычном компримированном газе в гамме теперь появились варианты, использующие в качестве топлива сжиженный метан.

Экономика Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Энергетика Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.

Общество СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».

Политика Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни разу не обсуждал с руководством страны вопрос, связанный с разграничением административной границы Чечни и Ингушетии, решение принимало руководство этой республики.

Общество Роспотребнадзор назвал ношение маски профилактикой коронавируса Как поясняют в Роспотребнадзоре, понимая, что новый коронавирус COVID-19 передается от либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ношение маски может стать одной из профилактических мер.

Экономика Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.

Общество Развеян миф о передаче коронавируса Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.