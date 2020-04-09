Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории.
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с чего всё началось
Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к коллеге в Чехии Лубомиру Метнару с просьбой «как можно скорее» передать демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, но получил отказ, пишет 10 апреля издание Parlamentní Listy
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