Политика
ИзвестияМИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
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Мы не можем оставаться равнодушными к сносу памятника маршалу Коневу. Я призываю вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Мы ожидаем информации о месте и времени его передачи. Если решение этой проблемы требует финансовых затрат, мы готовы их возместить в полном объеме.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельRambler News Service вчера в 15:26
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«Памятник не наш»: Чиновник из Минобороны Чехии попытался заочно отказать Шойгу
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Потомки маршала Конева просят установить памятник в честь полководца в Москве
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