Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа.

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.

Происшествия Коронавирус подозревают у двоих жителей Саяногорска В Саяногорске госпитализированы мужчина и женщина с подозрением на коронавирус. Предварительные тесты дали положительный результат.

Космос Комета ATLAS начала разваливаться на подлете к Солнцу Ядро кометы C/2019 Y4 (ATLAS), которая могла стать видимой невооруженным глазом в середине мая и претендовала на звание ярчайшей за последние семь лет, начало распадаться.

Наука Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.

Здоровье Иваново готовится принять 3000 заболевших коронавирусом На совещании с главными врачами 9 апреля 2020 года Станислав Воскресенский подчеркнул необходимость поддержания темпов работы на текущем уровне и призвал всех присутствующих готовиться к сценарию более жесткому, чем прогноз Министерства здравоохранения: свыше 3-х тысяч инфицированных единовременно, 700 случаев из которых – тяжелые.

Наука Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.

Политика Небензя призвал отменить санкции на фоне угрозы коронавируса Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.