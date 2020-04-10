Политика
ИзвестияМИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Чехии, оказавшегося в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.
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Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН 13:50
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Происшествия
Коронавирус подозревают у двоих жителей Саяногорска
В Саяногорске госпитализированы мужчина и женщина с подозрением на коронавирус. Предварительные тесты дали положительный результат.
Общество
Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе.
Космос
Комета ATLAS начала разваливаться на подлете к Солнцу
Ядро кометы C/2019 Y4 (ATLAS), которая могла стать видимой невооруженным глазом в середине мая и претендовала на звание ярчайшей за последние семь лет, начало распадаться.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Здоровье
Иваново готовится принять 3000 заболевших коронавирусом
На совещании с главными врачами 9 апреля 2020 года Станислав Воскресенский подчеркнул необходимость поддержания темпов работы на текущем уровне и призвал всех присутствующих готовиться к сценарию более жесткому, чем прогноз Министерства здравоохранения: свыше 3-х тысяч инфицированных единовременно, 700 случаев из которых – тяжелые.
Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Наука
Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат
Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Политика
Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.
Армия и оружие
США планировали вторгнуться в Великобританию во времена холодной войны
Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.
Общество
Бориса Джонсона перевели в обычную палату
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки
О согласии России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.
Армия и оружие
МИД Сирии назвал доклад ОЗХО по химатакам сфабрикованным
МИД Сирии назвал сфабрикованным доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что сирийские войска использовали химическое оружие в 2017 году.
Игры
CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 получит как минимум два сюжетных DLC
Политика
Небензя призвал отменить санкции на фоне угрозы коронавируса
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Хоккей
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Космос
Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю
Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Кино
Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет
Главное актрисе саги сегодня исполнилось 30 лет.
Общество