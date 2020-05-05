Политика
РИА НовостиМИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях
МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.
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с чего всё началось
МИД Чехии во вторник направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района.ТАСС11:39
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
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Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
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Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
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Стало известно об уничтожении в Сирии российского танка Т-14 «Армата»
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Военное дело 03 мая в 08:02
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Российская газета 09:10
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, умерли более 243 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Service 14:11
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CyberPunk 2077 Night City Wire представят 11 июня 2020 года
ITZine.ru 12:50
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Трамп анонсировал информацию о происхождении коронавируса
Вашингтон, 5 мая 2020, 20:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени власти его страны сообщат некоторую определенную информацию о происхождении нового коронавируса SARS-CoV2.
REGNUM 13:53
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S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
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Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
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Автоспорт
В Ferrari сделали Феттелю второе предложение
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Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
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Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
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Instagram запретил пользователям искать публикации с хештегом #море.
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