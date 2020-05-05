Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.
Читать в источнике
Комментировать376
с чего всё началось

МИД Чехии призвал к началу консультаций о нормализации отношений с Россией

МИД Чехии во вторник направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района.
ТАСС11:39

Подробнее о событии

Чехия намерена обсудить разногласия в отношениях с Россией

Российская газета13:42

МИД Чехии направил в Москву ноту с призывом к нормализации отношений

Коммерсантъ13:30

МИД Чехии призвал к началу консультаций о нормализации отношений с Россией

ТАСС11:39

МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях

RT на русском13:14

Чехия призвала Россию начать консультации о нормализации отношений

Московский Комсомолец12:45

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Lenta.ru12:09

МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

РИА Новости13:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Политика

Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
1
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
46
Общество

Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений

Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
76
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
91
Игры

Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая

Cyber.sports.ru 13:48
1
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
323
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
46
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
155
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,7K
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении в Сирии российского танка Т-14 «Армата»

Ряд СМИ со ссылкой на информагентство Sina сообщили о том, что в Сирии уничтожен новейший российский танк Т-14 «Армата».
Военное дело 03 мая в 08:02
2,3K
Культура

Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»

Российская газета 09:10
35
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
1,1K
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
738
Армия и оружие

Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
10
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, умерли более 243 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Service 14:11
Игры

CyberPunk 2077 Night City Wire представят 11 июня 2020 года

ITZine.ru 12:50
1
Политика

Трамп анонсировал информацию о происхождении коронавируса

Вашингтон, 5 мая 2020, 20:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени власти его страны сообщат некоторую определенную информацию о происхождении нового коронавируса SARS-CoV2.
REGNUM 13:53
Общество

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

В Псковской области в ближайшее время будут обновлены документы об ограничительных мерах, касающихся ситуации с COVID-19.
Российская газета 11:13
10
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
7
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
1,1K
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
257
Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
18
Авто

Седан Toyota Corolla получил версию Altis GR Sport

Японский автопроизводитель Toyota подготовил для тайваньского рынка спортивную модификацию седана Corolla.
Picsnews.net 14:02
Здоровье

На Ставрополье закрыли на карантин психоневрологический интернат

ТАСС 12:58
Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
424
Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

F1news.ru 03:54
1
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
131
Происшествия

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
356
Общество

Instagram заблокировал поиск публикации с хештегом #море

Instagram запретил пользователям искать публикации с хештегом #море.
МИР 24 12:02
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Конев Иван Степанович
Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное