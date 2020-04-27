Политика

ИзвестияИзвестияМИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Инициатор сноса памятника, глава района Ондржей Коларж, заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление.
Читать в источнике
Комментировать250

Подробнее о событии

Чехия готова вести с Россией переговоры о передаче памятника Коневу

Коммерсантъ10:01

Чехия готова к переговорам с Россией о передаче памятника Коневу

RT на русском08:29

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Известия08:54

Глава МИД Чехии заявил о готовности к переговорам о судьбе статуи Конева

РБК08:47

Чехия готова к переговорам с Россией о передаче памятника Коневу

Газета.Ru08:42

Чехия готова к переговорам о перемещении памятника маршалу Коневу в Россию

ТАСС09:38

МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

РИА Новости08:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
1,2K
Общество

ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
24
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
43
Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

Коммерсантъ 08:43
142
Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
2,9K
Гаджеты

Xiaomi собралась выпустить новый 5G-смартфон

Именно ВС получит 33-ваттный модуль зарядки, тогда как АС достанется модуль на 22,5 Вт. В остальном, насколько можно судить по скудному описанию, оба смартфона похожи и построены на чипе Dimensity 1000 от MediaTek, который поддерживает работу в сетях 5G на скорости 4,7 Гбит / с. Под какой маркой будет выпущен девайс – Xiaomi или Redmi – пока что неизвестно.
Faktom 10:13
Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
3
Общество

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
110
Политика

Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
352
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6,4K
Экономика

Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»

Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
11
Здоровье

Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса

Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
174
Культура

Анатолий Цой победил на шоу «Маска»

На волне успеха телекомпания НТВ готовится ко второму сезону шоу, который может быть запущен в феврале 2021 года.
ToDay News Ufa 01:33
103
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
230
Общество

Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:51
297
Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
500
Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
287
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
49
Общество

Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Министерства обороны.
РЕН ТВ 10:18
10
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
54
Здоровье

Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
135
Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону

Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.
Газета.Ru 03:49
449
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,3K
Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

REGNUM вчера в 20:22
38
Общество

Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
1
Хоккей

Вратарь «Монреаля» Василий Демченко: «Мне не всегда были по душе приглашения в сборную»

Вратарь «Монреаля» Василий Демченко высказал мнение, что для него вызов в сборную это не всегда хорошее событие.
Спорт БИЗНЕС Online 02:34
1
Игры

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru 08:25
22
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
132
Происшествия

Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий

Пятигорский городской суд арестовал бывшего мэра города Льва Травнева.
Российская газета вчера в 11:37
90
Футбол

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Конев Иван Степанович
Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное