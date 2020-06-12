Политика

РБКРБКМИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

Накануне замглавы российского МИДа Владимир Титов заявил, что Россия готова в качестве крайней меры выкупить памятник Маршалу Коневу у Чехии.
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с чего всё началось

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
РБК11:00

Подробнее о событии

Чехия готова к переговорам с Россией по памятнику маршалу Коневу

URA.Ru10:07

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

РБК11:00

Чехия дала согласие обсудить ситуацию вокруг сноса памятника Коневу

РЕН ТВ11:00

МИД Чехии готов обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

ТК Звезда10:38

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

РИА Новости10:04

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Lenta.ru08:54

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

Известиявчера в 04:42
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
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Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
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Игры

В Paper Mario: The Origami King нас ждут битвы с карандашами и скотчем

В трейлере показаны фрагменты столкновений с коробкой карандашей, офисными резинками и скотчем.
Игромания.ру 12:06
Общество

Захарова заявила, что Москва не допустит экстрадиции Казначеева в США

Россия предпримет решительные шаги для недопущения экстрадиции в США арестованного немецкой полицией по запросу американских властей музыканта и диджея Дениса Казначеева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Аргументы и Факты вчера в 11:37
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 09:04
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Происшествия

В Югре загорелся нефтяной резервуар

BFM.ru 11:09
Энергетика

Цена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 08:26
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
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Космос

Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида

Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 09 июня в 09:05
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Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
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Культура

Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv 10 июня в 11:55
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома, обошлось без жертв и пострадавших.
ТАСС 12:49
8
Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
РИА Новости 08:33
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда

Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
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Общество

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
7
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:55
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Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Общество

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
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Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

The GEEK 09:06
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Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
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Общество

Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим

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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
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Космос

Ученые подсчитали, когда США может достичь почти 100% экологически чистой энергии

Сообщается, что наращивание дополнительных возобновляемых источников не только позволит экономике получить инвестиции в размере 1,7 трлн долларов, но и положительно отразиться на росте рабочих мест в энергетическом секторе.
Ferra 04:24
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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