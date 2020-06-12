Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.

с чего всё началось

Накануне замглавы российского МИДа Владимир Титов заявил, что Россия готова в качестве крайней меры выкупить памятник Маршалу Коневу у Чехии.

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

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