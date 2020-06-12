Политика

РБКРБКМИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
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Прага согласилась обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

Взгляд.ру09:05

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Lenta.ru08:54

В МИДе РФ допустили возможность выкупа памятника маршалу Коневу у Чехии

Говорит Москвавчера в 04:17

В МИД считают крайней мерой выкуп у Чехии снесённого памятника Коневу

RT на русскомвчера в 04:52

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

Известиявчера в 04:42

МИД России допустил выкуп памятника Коневу у Чехии

Национальная служба новостейвчера в 04:33

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

РБК07:35
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Политика

Трамп решил прижать санкциями Международный уголовный суд

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 июня подписал указ, позволяющий Госдепартаменту и министерству финансов вводить санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС).
Труд вчера в 14:48
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
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Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM 01:16
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Политика

Великобритания уведомила ЕС, что не будет продлевать переходный период

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Великобритании Майкл Гоув по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем сообщил, что Лондон официально уведомил Евросоюз о том, что не будет продлевать переходный период, который заканчивается 31 декабря 2020 года.
Вестник Кавказа 08:14
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
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Общество

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Автоспорт

Гран-при России могут перенести на октябрь

Спорт день за днем 07:36
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Общество

В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина

РИА Новости 08:57
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава: говорить о полной победе над пандемией в России еще рано

Число новых случаев заражения COVID-19 в России уменьшилось, однако их все еще выявляют, поэтому говорить о полной победе над пандемией еще рано, считает главный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова.
Парламентская газета 09:41
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru вчера в 13:03
Футбол

Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.
Российская газета 09:37
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
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Путешествия

Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Происшествия

В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
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Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Экономика

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК вчера в 17:00
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Космос

Сторонники теории заговора заявили о новой дате конца света

Конспирологи утверждают, что дата конца света, предсказанного майя, была просчитана неправильно.
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"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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