Политика
РИА НовостиМИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чехии согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу чешского МИД. В Праге сообщили, что статуя сейчас находится в хранилище, но позднее ее выставят в музее XX века.
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с чего всё началось
Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.РБК11:00
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Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
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Допрос Ефремова продолжался 5 часов
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Минздрав признал отсутствие универсального препарата от коронавируса
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Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
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Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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Lenta.ru 17:33
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Эхо Москвы 13:03
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
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Коммерсантъ 04:30
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Вдову погибшего в аварии с Ефремовым лишили всех денег
ФедералПресс 13:17
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EA анонсировала Star Wars: Squadrons и назвала дату премьеры трейлера
Компания не раскрыла никаких подробностей о готовящемся релизе. Первый трейлер Star Wars: Squadrons покажут 15 июня в 18:00 мск.
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Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 14:15
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На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
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Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам
Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15.
Версия.Инфо 10 июня в 05:43
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
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Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
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Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
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Выявлен новый симптом коронавируса
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Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
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Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro
До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
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Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
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Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Renault Dokker ушел с российского рынка
«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
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