Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

Министерство иностранных дел Чехии согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу чешского МИД. В Праге сообщили, что статуя сейчас находится в хранилище, но позднее ее выставят в музее XX века.
Читать в источнике
Комментировать160
с чего всё началось

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
РБК11:00

Подробнее о событии

В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу

Российская газета13:09

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

Известиявчера в 04:42

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу

РБК11:00

Чехия дала согласие обсудить ситуацию вокруг сноса памятника Коневу

РЕН ТВ11:00

Чехия готова к переговорам с Россией по памятнику маршалу Коневу

URA.Ru10:07

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Lenta.ru08:54

МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

РИА Новости10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
817
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в Казани

Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
1
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса

Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
271
Политика

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
6
Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ вчера в 13:37
2,1K
Кино

Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru 11:32
Здоровье

Минздрав признал отсутствие универсального препарата от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал в эфире телеканала "Россия-24", что пока в мире так и не было создано специализированного препарата, который был лечил новый коронавирус.
Московский Комсомолец 10:50
9
Общество

Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса

Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 06:15
1
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
71
Происшествия

Ефремов заявил о своем конце

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы.
Lenta.ru 17:33
Общество

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка

В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
25
Происшествия

Вдову погибшего в аварии с Ефремовым лишили всех денег

ФедералПресс 13:17
24
Общество

EA анонсировала Star Wars: Squadrons и назвала дату премьеры трейлера

Компания не раскрыла никаких подробностей о готовящемся релизе. Первый трейлер Star Wars: Squadrons покажут 15 июня в 18:00 мск.
CyberSport.ru 15:07
Футбол

Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

LiveSport.ru 14:15
Происшествия

В США Ку-клукс-клан с флагами Трампа прервал акцию против расизма

МонаВиста 05:06
12
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
16
Наука

Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам

Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15.
Версия.Инфо 10 июня в 05:43
29
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию

В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54
18K
Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
51
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
2
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
511
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
99
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
438
Игры

Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro

До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
4
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru вчера в 13:03
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
2,5K
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
1,4K
Авто

Renault Dokker ушел с российского рынка

«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня 01:31
15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Конев Иван Степанович
Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное