Политика
РИА НовостиМИД Чехии заявил о согласии обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
Министерство иностранных дел Чехии согласилось обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу чешского МИД. В Праге сообщили, что статуя сейчас находится в хранилище, но позднее ее выставят в музее XX века.
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с чего всё началось
Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.РБК11:00
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