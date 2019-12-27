Политика

Газета.RuГазета.RuМИД ДНР: ввод миротворцев в Донбасс противоречит минским соглашениям

Слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о целесообразности введения миссии Организации объединенных наций (ООН) в Донбасс противоречат минским соглашениям, заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.
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