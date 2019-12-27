Политика
Газета.RuМИД ДНР: ввод миротворцев в Донбасс противоречит минским соглашениям
Слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о целесообразности введения миссии Организации объединенных наций (ООН) в Донбасс противоречат минским соглашениям, заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.
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Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам
В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
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Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
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Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
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С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
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Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
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80-летний Эммануил Виторган захотел завести еще одного ребенка
Напомним, в этом году Эммануил Виторган отметил свой 80-летний юбилей. В этом году артист уже в четвертый раз стал отцом.
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Общество
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Общество
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Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
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В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
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Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
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Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.