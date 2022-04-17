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МИД ДНР заявил об отсутствии реакции Болгарии на ноту об освобождении болгарских моряков

Министерство иностранных дел ДНР обратилось в посольство Болгарии с нотой о том, что болгарские моряки с судна «Царевна» спасены и могут быть направлены на родину, но ответ так и не получило.
Lenta.ru
Об отсутствии реакции болгарской стороны сообщила глава дипломатического ведомства республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24
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Lenta.ru
Украинские силовики удерживали суда в порту Мариуполя.
Газета.Ru
11 апреля силы Народной милиции ДНР и ВС РФ эвакуировали 47 членов экипажей судов, среди которых граждане России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины.
ТАСС

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МИД ДНР заявил об отсутствии реакции Болгарии на ноту об освобождении болгарских моряков
Lenta.ru03:47
МИД ДНР не получил ответ от Болгарии на ноту о спасенных моряках
ИА Красная Весна03:05
МИД ДНР Никонорова: Болгария не ответила на ноту по поводу освобождённых болгарских моряков
FBM.ru03:15
Болгария не ответила ДНР на ноту о возможности отправки болгарских моряков с судна «Царевна»
Комсомольская правда03:14
Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что Болгария не ответила на ноту о возвращении моряков
РИА Новости03:42
В МИД ДНР заявили, что не получили ответа от Болгарии на ноту по поводу моряков
ТАСС03:03
МИД ДНР не получило ответа от Болгарии на ноту по поводу болгарских моряков
RB Новости03:06

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