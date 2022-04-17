Фото иллюстрационное Срок действия ультиматума истек, гуманитарные коридоры, открытые российскими войсками для желающих сложить оружие боевиков "Азова" * (экстремистское формирование, запрещенное в России), закрылись.
Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Военные учения НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в Арктике, Россия обеспокоена ростом активности Североатлантического альянса в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.