МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
Смотрите также
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке
Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы. Такая информация следует из поста ведомства в Twitter, опубликованного во вторник 1 сентября.В источнике
Подробнее о событии