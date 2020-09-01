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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы. Такая информация следует из поста ведомства в Twitter, опубликованного во вторник 1 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Дания вызвала посла России из-за нарушения границы российским истребителем

Коммерсантъ13:44
РБК

Дания вызвала посла России из-за данных о нарушении границы истребителями

РБК13:14
РЕН ТВ

Посла России вызвали в МИД Дании из-за «нарушения границы» Су-27

РЕН ТВ12:12
RT на русском

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

RT на русском12:25
Газета.Ru

Российского посла вызвали в МИД Дании из-за данных о нарушении границы

Газета.Ru12:15
Комсомольская правда

МИД Дании вызвал российского посла из-за перехвата Су-27 самолетов НАТО

Комсомольская правда13:00
РИА Новости

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

РИА Новости12:10

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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США ожидают удвоения ядерного арсенала Китая

Китай пытается как минимум удвоить количество ядерных боеголовок в своем арсенале в следующем десятилетии, его вооруженные силы уже сравнялись или превзошли США в ряде ключевых областей, говорится в докладе Пентагона.
Коммерсантъ14:31
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников.
РБК11:46
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