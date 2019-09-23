Политика

REGNUMREGNUMМИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов

Очередное издевательство над советским периодом своей истории и памятью предков ведомство разметило 22 сентября в Twitter. В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
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