Политика
REGNUMМИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
Очередное издевательство над советским периодом своей истории и памятью предков ведомство разметило 22 сентября в Twitter. В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
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Футбол
ФИФА назвала победителя премии Пушкаша за самый красивый гол сезона
RT на русском 15:29
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Политика
Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете
Работы в 2019 году должны быть выполнены до 1 ноября, в 2020 году — в период с 10 января до 1 октября. Стоимость контракта — 250 млн руб.
РБК 15:54
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист 21 сентября в 22:55
Кино
Музыкальная сказка возвращается: новый трейлер «Холодного сердца 2»
Оригинальная лента «Холодное сердце» заработала в прокате 1,2 млрд долларов США.
Киноафиша России 13:09
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Политика
Волкер посоветовал Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Киевом прямых контактов с Россией.
Известия 12:56
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10
Путешествия
В Греции отдыхают 50 тысяч клиентов обанкротившегося Thomas Cook
В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, передает телеканал Skai слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.
МИР 24 04:03
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Армия и оружие
В США представили новый танк Griffin II
Башня Griffin II / ©General Dynamics Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.
Naked Science 09:28
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera 21 сентября в 03:08
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Политика
США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Хоккей
СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби
В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50