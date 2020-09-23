Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом
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Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает портал TUT.by.В источнике
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