Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает портал TUT.by.

С чего всё началось Глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что «Лукашенко не имеет легитимности руководить своей страной», и назвал прошедшие президентские выборы несвободными и несправедливыми. РБК 07:28