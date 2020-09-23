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Известия

Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает портал TUT.by.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Словакии Иван Корчок написал
 в Twitter, что «Лукашенко не имеет легитимности руководить своей страной», и назвал прошедшие президентские выборы несвободными и несправедливыми.
РБК07:28
Подробнее о событии
Газета.Ru

Европа отказались считать Лукашенко президентом

Газета.Ru11:13
РБК

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации

РБК07:28
Lenta.ru

Литва назвала фарсом инаугурацию Лукашенко

Lenta.ru07:12
ТАСС

Литва и Словакия не признали Лукашенко законно избранным президентом

ТАСС07:13
RT на русском

МИД Польши отреагировал на инаугурацию Лукашенко

RT на русском09:41
РИА Новости

МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости11:19
Известия

Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом

Известия08:17
КП - Беларусь

«Тайная инаугурация идет вразрез с принципами демократии»: европейские страны отреагировали на инаугурацию Лукашенко

КП - Беларусь10:36

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостейвчера в 15:20
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