В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.