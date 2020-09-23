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REGNUM
REGNUM

МИД Чехии заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко

Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество.В источнике
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ГЛАС.RU

Эстонский МИД не считает Лукашенко законноизбранным белорусским президентом

ГЛАС.RU11:37
Первый Севастопольский

Латвия и Эстония не признают Лукашенко легитимным президентом

Первый Севастопольский11:29
Новостной фронт

Чехии не понравилась инаугурация Лукашенко

Новостной фронт09:32
РИА Новости

МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости11:19
REGNUM

МИД Чехии заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко

REGNUM09:30
RT на русском

Глава МИД Чехии прокомментировал инаугурацию Лукашенко

RT на русском09:27

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
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Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПресс02:34
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