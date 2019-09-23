Политика
Газета.RuМИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сказано в твиттере ведомства. В министерстве такие заявления сочли "исторически неточными".
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МИД Эстонии возмущен публикацией документов об освобождении страны советскими войскам
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