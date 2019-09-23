Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией

В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сказано в твиттере ведомства. В министерстве такия заявления сочли "исторически неточными".
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