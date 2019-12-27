Политика
Московский КомсомолецМИД Эстонии прокомментировал ограничение работы Sputnik в стране
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Фейсбук призвал другие страны отказаться от давления на власти страны в связи с решением ограничить работу российского агентства новостей Sputnik на территории республики.
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с чего всё началось
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Фейсбук призвал другие страны отказаться от давления на власти страны в связи с решением ограничить работу российского агентства новостей Sputnik на территории республики.Московский Комсомолецвчера в 17:27
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Глава МИД Эстонии прокомментировал позицию правительства в отношении издания Sputnik
Народные новостивчера в 18:09
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Армия и оружие
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Политика
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Киев упростил получение гражданства для воевавших в ДНР иностранцев
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Политика
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Происшествия
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В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
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В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
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Хоккей
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Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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