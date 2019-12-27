с чего всё началось

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Фейсбук призвал другие страны отказаться от давления на власти страны в связи с решением ограничить работу российского агентства новостей Sputnik на территории республики.

Кино В Якутии вручили кинопремию «Чыпчаал» Сегодня, 27 декабря, впервые в истории якутского кино была вручена ежегодная национальная премия «Чыпчаал».

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Экономика Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.

Политика Германия отказала Украине в военной помощи Глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к Германии за военной помощью, однако ему ответили отказом.

Футбол РФС подтвердил отставку Егорова Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).

Общество Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова Валентина Мельникова планирует сегодня отправить обращение в Главную военную прокуратуру, чтобы была назначена проверка действий Главного военного комиссариата, поскольку отправка Руслана Шаведдинова в армию прошла с нарушениями.

Политика Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В ходе обыска в ФБК Навального задержали В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Космос В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».