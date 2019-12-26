Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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В России пригрозили Таллину жесткими мерами из-за журналистов

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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