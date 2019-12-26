Политика
РИА НовостиМатвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Матвиенко пообещала Эстонии жесткие ответные меры на притеснения журналистов Sputnik
Газета.Ruвчера в 10:53
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