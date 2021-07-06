МИД Эстонии считает провокацией задержание консула в Санкт-Петербурге
МИД Эстонии считает провокацией задержание во вторник консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.В источнике
С чего всё началось
ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула при получении закрытых материалов
"Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", - сообщили в ФСБ.
ТАСС11:32