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МИД Эстонии считает провокацией задержание консула в Санкт-Петербурге

МИД Эстонии считает провокацией задержание во вторник консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.В источнике

С чего всё началось

ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула при получении закрытых материалов

"Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", - сообщили в ФСБ.
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