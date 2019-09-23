Политика
Вести.RuМИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия
В свою очередь, Москва не раз отвечала, что не может быть и речи об оккупации стран Балтии СССР. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало архивные документы, согласно которым местные жители помогали Красной армии освободить Эстонию в 1944 году.
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МИД Эстонии возмущен публикацией документов об освобождении страны советскими войскам
Новые Известиявчера в 09:13
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Армия и оружие
Глава ГВП Украины Чумак рассказал о расследовании «Иловайского дела»
Новый главный прокурор Украины Виктор Чумак рассказал в радиоэфире о том, как продвигается расследование так называемого «Иловайского дела».
Военное обозрение вчера в 22:59
Кино
Собчак сыграет в сериале про ангарского маньяка
Сериал «Хороший человек» Константина Богомолова по мотивам дела об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове готовится к съемкам, одну из ролей сыграет Ксения Собчак.
Sibnet Новости вчера в 23:17
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Футбол
Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее.
Матч ТВ вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня 22 сентября в 10:38
Политика
Ошибку Зеленского в диалоге с РФ назвали на Украине
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его выбор кандидата на пост главы МИДа.
News.ru вчера в 23:19
Здоровье
Ожирение связано с хронической диареей — исследование
«Наше исследование подтверждает положительную связь между ожирением и хронической диареей и впервые показывает, что эти отношения не обусловлены такими факторами, как рацион питания или уровень физической активности», — сообщает автор исследования Сара Боллоу (Sarah Ballou).
МКБ-11 21 сентября в 08:45
Политика
Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
РБК вчера в 12:41
Авто
В России подорожал популярный кроссовер Hyundai Creta
Rusargument вчера в 02:49
Политика
В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО
При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции.
Lenta.ru вчера в 07:49
Здоровье
В поселке Забайкалья открыли вертолетную площадку для санавиации
ТАСС вчера в 23:29
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ вчера в 03:54
Гаджеты
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Экономика
Бюджет на ближайшие три года обсудили Путин с Медведевым
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым обсудили параметры бюджета с 2020 по 2022 годы.
Политика Сегодня вчера в 06:20
Здоровье
Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Политика
Трамп заявил, что США не будут проводить силовые действия против КНДР
США не намерены осуществлять какие-либо военные действия против КНДР с целью добиться денуклеаризации полуострова.
Life.ru вчера в 19:26
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Гаджеты
Google запустила сервис подписки на игры и приложения
Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 22:55
Происшествия
Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:19
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Наука
В клетках семенников мужчин найдены вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин учеными найдены вещества, которые есть в конопле.
Ugpressa.ru вчера в 15:44
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56