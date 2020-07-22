Политика

Невские НовостиНевские НовостиМИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста

Свой протест Рейнсалу выразит послу РФ Александру Петрову, россиянин приглашен в МИД. «Посол получил приглашение в МИД, встреча состоится во второй половине дня в четверг», — сообщают в посольстве. События связаны с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.
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с чего всё началось

Российского посла вызвали в МИД Эстонии

Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии. По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.
РИА Новости08:20

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Российского посла вызвали в МИД Эстонии

РИА Новости08:20

Посла России вызвали в МИД Эстонии

Коммерсантъ09:30

Посла РФ в Таллине вызвал МИД Эстонии из-за исторических разногласий

ИА Красная Весна11:13

Посла России вызвали в МИД Эстонии

Газета.Ru12:17

Посла России вызвали в МИД Эстонии

ТАСС07:34

МИД РФ развенчал «оккупационную доктрину» стран Прибалтики

РЕН ТВвчера в 16:10

МИД РФ прокомментировал попытки искажения истории странами Прибалтики

Известиявчера в 15:51
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Общество

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Космос

АО «Русские краски» окрасили ракетоноситель

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Московской области состоялось знаковое событие — открытие памятника-монумента ракета-носителя "Космос-3М".
ADVIS.ru 01:51
Политика

Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео

Аргументы и Факты 19:32
Происшествия

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Российская газета 18:51
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Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
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Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
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Космос

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Российская газета 04:40
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Политика

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM 19:22
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Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
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Космос

51 год назад на Луну впервые ступила нога человека

Вести Алтай 20 июля в 23:22
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Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
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Кино

Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины

Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 20:02
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

CT news 12:19
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
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Происшествия

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

РИА Новости 12:33
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Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.
РБК 19:49
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Общество

С 24 июля в Благовещенске откроются столовые

Распоряжение губернатора о новых послаблениях в работе заведений общественного питания подписал сегодня губернатор Василий Орлов.
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Видео, где блогер разбирает топовый российский внедорожник, было опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».
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За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
REGNUM 17:43
Политика

Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю.
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Космос

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
Здоровье

В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения

Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск 09:16
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Шоу-бизнес

Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери

Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
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На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
Известия 17:01
Шоу-бизнес

Психолог указала на ошибки Прилучного и Муцениеце после развода

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Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
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Армия и оружие

«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника

«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.su 16:48
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