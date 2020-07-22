Политика
Невские НовостиМИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста
Свой протест Рейнсалу выразит послу РФ Александру Петрову, россиянин приглашен в МИД. «Посол получил приглашение в МИД, встреча состоится во второй половине дня в четверг», — сообщают в посольстве. События связаны с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.
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с чего всё началось
Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии. По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.РИА Новости08:20
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Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Космос
АО «Русские краски» окрасили ракетоноситель
В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Московской области состоялось знаковое событие — открытие памятника-монумента ракета-носителя "Космос-3М".
ADVIS.ru 01:51
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Происшествия
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Российская газета 18:51
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
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RT на русском 14:57
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
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Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 04:40
Политика
Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса
Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM 19:22
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 12:28
Космос
51 год назад на Луну впервые ступила нога человека
Вести Алтай 20 июля в 23:22
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Кино
Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины
Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 20:02
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Происшествия
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Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.
РБК 19:49
Общество
С 24 июля в Благовещенске откроются столовые
Распоряжение губернатора о новых послаблениях в работе заведений общественного питания подписал сегодня губернатор Василий Орлов.
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«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Видео, где блогер разбирает топовый российский внедорожник, было опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».
SpeedMe 16:11
Общество
За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
REGNUM 17:43
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю.
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В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе
Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
Здоровье
В Омской области могут ужесточить коронавирусные ограничения
Глава Роспотребнадзора Омской области не исключает возможности ужесточения в регионе коронавирусных ограничений.
Пишет Омск 09:16
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 11:13
Здоровье
На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Психолог указала на ошибки Прилучного и Муцениеце после развода
Психолог Татьяна Власевская считает, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный допускают серьезные ошибки после развода.
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Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Армия и оружие
«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника
«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.su 16:48