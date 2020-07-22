Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии. По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.

с чего всё началось

Свой протест Рейнсалу выразит послу РФ Александру Петрову, россиянин приглашен в МИД. «Посол получил приглашение в МИД, встреча состоится во второй половине дня в четверг», — сообщают в посольстве. События связаны с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.

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