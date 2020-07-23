Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, передает ERR. По его мнению, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно.
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с чего всё началось

Российского посла вызвали в МИД Эстонии

Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии. По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.
РИА Новости08:20

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Посла России вызвали в МИД Эстонии

Коммерсантъ09:30

Посла РФ в Таллине вызвал МИД Эстонии из-за исторических разногласий

ИА Красная Весна11:13

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ТАСС07:34

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Sputnik Латвия06:38

МИД РФ развенчал «оккупационную доктрину» стран Прибалтики

РЕН ТВвчера в 16:10

Российского посла вызвали в МИД Эстонии

РИА Новости08:20
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

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Российская газета 00:25
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Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

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Армия и оружие

Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD

Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
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Общество

Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео

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Lenta.ru 09:43
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Происшествия

В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта

В Екатерининском парке в Царском Селе с пьедестала сбросили бюст XVIII века. Скульптура получила значительные повреждения.
Российская газета 10:47
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Lenta.ru вчера в 00:40
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Здоровье

Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В четверг, 23 июля, стало известно, что темпы распространения коронавируса сокращаются. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
Piter.tv 11:58
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Политика

Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

SNG.Today 02:30
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у пользователей в России

Второе место по популярности среди российских пользователей заняла композиция «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd.
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
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Происшествия

СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении неизвестного, который выстрелил в женщину с ребенком в Красногорске.
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Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
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Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
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Футбол

Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

РИА Новости 08:38
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Культура

На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда вчера в 09:38
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Политика

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Lenta.ru 10:51
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа.
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Происшествия

В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии

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В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
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Общество

Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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Общество

В подмосковном «Перекрестке» впервые открылся ресторан McDonald’s

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Новые послабления коронавирусного режима ввел воронежский губернатор

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о внесении изменений в ограничительные меры, введенные на территории региона из-за пандемии коронавируса.
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Политика

Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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