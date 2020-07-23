Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии. По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, передает ERR. По его мнению, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно.

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