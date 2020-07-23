Политика
Lenta.ruМИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, передает ERR. По его мнению, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Посла России в Эстонии Александра Петрова пригласили в МИД республики из-за постов о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, рассказали РИА Новости в дипмиссии. По словам главы внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, такие заявления не идут на пользу двусторонним отношениям.РИА Новости08:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Происшествия
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта
В Екатерининском парке в Царском Селе с пьедестала сбросили бюст XVIII века. Скульптура получила значительные повреждения.
Российская газета 10:47
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Здоровье
Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге
В четверг, 23 июля, стало известно, что темпы распространения коронавируса сокращаются. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.
Piter.tv 11:58
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у пользователей в России
Второе место по популярности среди российских пользователей заняла композиция «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd.
Слово и Дело 21 июля в 22:32
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Красногорске
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении неизвестного, который выстрелил в женщину с ребенком в Красногорске.
Известия 11:36
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
РИА Новости 08:38
Культура
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма «Вратарь Галактики». В прокат картина должна выйти уже 27 августа.
Профиль 08:54
Происшествия
В СК сочли терактом убийство главы центра «Э» МВД Ингушетии
RT на русском 12:03
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Общество
Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:17
Общество
Новые послабления коронавирусного режима ввел воронежский губернатор
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о внесении изменений в ограничительные меры, введенные на территории региона из-за пандемии коронавируса.
Блокнот Воронеж 11:33
Политика
Украина договорилась с ЕС о кредите на €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47