Политика
Lenta.ruМИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, передает ERR. По его мнению, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно.
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с чего всё началось
"В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 года была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск", - говорится в комментарии МИД РФ.РЕН ТВвчера в 16:10
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Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
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В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
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Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
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Экс-нападающий ФК «Крылья Советов» Евгений Савин (на фото второй слева) озвучил версию, что самарский клуб решил купить сезон в премьер-лиге у «Тамбова».
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НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
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Песков прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
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Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
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Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
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За последние несколько месяцев из Среднеуральского женского монастыря ушли 38 человек.
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"2024 год - летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса", - говорится в презентации, представленной на конференции "SATELLITE RUSSIA & CIS 2020".
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