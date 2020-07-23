с чего всё началось

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории». Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу, передает ERR. По его мнению, Эстония была оккупирована, а не присоединялась к Советскому Союзу добровольно.

Политика Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. 44

Общество В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский» В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля. 55

Наука Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 73

Политика Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями «Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир. 235

Экономика Все сбережения потратили в кризис 8% россиян В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).

Хоккей НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».

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Политика Жириновский заявил, что заранее знал об аресте Фургала Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что заранее знал о готовящемся возбуждении уголовного дела против бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. 3