Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны.

Ранее в четверг стало известно, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на выдворение двух российских дипломатов из Германии. Таким стал ответ МИД России на решение выслать из Германии двоих российских дипломатов в свете дела об убийстве Хангошвили.

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

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