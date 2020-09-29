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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

МИД ФРГ предупредил Россию о последствиях отравления Навального

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, на сессии Генассамблеи ООН глава МИД Германии дал обещание, что инцидент с Навальным будет иметь последствия для России. Речь идет о нарушении правила о неиспользовании химического оружия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава МИД Германии заявил о возможных санкциях из-за ситуации с Навальным

По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию.
РИА Новостивчера в 09:53
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РБК

Глава МИД Германии предупредил Россию в ООН о санкциях из-за Навального

РБКвчера в 12:03
Национальная служба новостей

Глава МИД ФРГ заявил о нарушении запрета на химоружие в ситуации с Навальным

Национальная служба новостейвчера в 09:59
Комсомольская правда

Глава МИД ФРГ: Инцидент с Навальным «не может остаться без последствий»

Комсомольская правдавчера в 11:02
ТАСС

Глава МИД ФРГ заявил, что инцидент с Навальным «должен иметь последствия»

ТАССвчера в 10:22
Фонтанка.Ру

«ЕС сохраняет за собой право на санкции». Германия увидела в деле Навального нарушение запрета на применение химоружия

Фонтанка.Рувчера в 10:08
Lenta.ru

Германия пообещала в ООН наказание России за инцидент с Навальным

Lenta.ruвчера в 11:12
РИА Новости

Глава МИД Германии заявил о возможных санкциях из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 09:53

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