Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, на сессии Генассамблеи ООН глава МИД Германии дал обещание, что инцидент с Навальным будет иметь последствия для России. Речь идет о нарушении правила о неиспользовании химического оружия.

С чего всё началось Глава МИД Германии заявил о возможных санкциях из-за ситуации с Навальным По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. РИА Новости вчера в 09:53