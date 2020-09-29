МИД ФРГ предупредил Россию о последствиях отравления Навального
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, на сессии Генассамблеи ООН глава МИД Германии дал обещание, что инцидент с Навальным будет иметь последствия для России. Речь идет о нарушении правила о неиспользовании химического оружия.В источнике
С чего всё началось
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По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию.
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