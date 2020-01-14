Политика

ТАССТАССМИД ФРГ считает возможным достижение соглашения по Ливии в Берлине

Глава МИД ФРГ отметил, что посредничество российской и турецкой сторон "действительно помогает" поиску решения по Ливии, однако урегулирования кризиса требует многостороннего подхода. Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается
 на сайте бундестага.
RT на русском08:25

Подробнее о событии

Глава Евросовета Шарль Мишель примет участие в берлинской конференции по Ливии

ТАСС11:59

Хафтар и Сарадж приглашены на берлинскую конференцию по Ливии

RT на русском08:25

Германия подключилась к примирению в Ливии

Lenta.ru09:17

Хафтар и Саррадж приглашены на саммит по Ливии в Германии 19 января

Коммерсантъ09:11

Меркель назначила конференцию по Ливии на 19 января

Известия08:59

Германия пригласила Сарраджа и Хафтара на конференцию по Ливии

Газета.Ru08:39

Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине

Российская газета09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия вчера в 02:46
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Биатлон

Юрлова-Перхт начнет спринт в Рупольдинге под 10-м номером

Стали известны стартовые номера спортсменок. Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой.
Нева Спорт 12:16
Политика

Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат

Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Gazeta.SPb 11:54
Футбол

Тарасов — о тренировках с «Рубином»: настроен как никогда и готов идти дальше

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от участия в тренировках в общей группе казанского «Рубина».
Чемпионат 12:10
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Общество

Boeing отговорил «идиотов» из индонезийской авиакомпании от тренировок пилотов на 737 MAX за год до катастрофы

Сотрудники Boeing с настороженностью отнеслись к желанию одного из крупнейших клиентов провести тренировки пилотов на симуляторе перед полетами на самолете 737 MAX, следует из внутренней переписки Boeing.
Forbes 07:59
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Армия и оружие

Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью

Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 09:39
Политика

США расширили санкции против КНДР

Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
ТАСС 11:37
Шоу-бизнес

Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.
ГлобалМСК.ру 06:49
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Avia.pro вчера в 19:02
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время вчера в 09:42
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Культура

Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием

Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.
REGNUM 08:07
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
Кино

Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

РИА Новости 11:51
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Политика

МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
ТАСС 09:23
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 03:44
Здоровье

Больше 30 человек в Кизляре госпитализированы с кишечной инфекцией

Rambler News Service 12:18
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Кино

Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате

Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.
Интерфакс 09:38
Общество

РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах

РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное