с чего всё началось

Глава МИД ФРГ отметил, что посредничество российской и турецкой сторон "действительно помогает" поиску решения по Ливии, однако урегулирования кризиса требует многостороннего подхода. Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине.

МИД ФРГ считает возможным достижение соглашения по Ливии в Берлине

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Политика Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Политика США расширили санкции против КНДР Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Здоровье Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политика МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.

Кино Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.