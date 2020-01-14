Политика
ТАССМИД ФРГ считает возможным достижение соглашения по Ливии в Берлине
Глава МИД ФРГ отметил, что посредничество российской и турецкой сторон "действительно помогает" поиску решения по Ливии, однако урегулирования кризиса требует многостороннего подхода. Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине.
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с чего всё началось
Также в Берлин приглашены глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, сообщается на сайте бундестага.RT на русском08:25
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Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Биатлон
Юрлова-Перхт начнет спринт в Рупольдинге под 10-м номером
Стали известны стартовые номера спортсменок. Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой.
Политика
Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат
Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Футбол
Тарасов — о тренировках с «Рубином»: настроен как никогда и готов идти дальше
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от участия в тренировках в общей группе казанского «Рубина».
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Boeing отговорил «идиотов» из индонезийской авиакомпании от тренировок пилотов на 737 MAX за год до катастрофы
Сотрудники Boeing с настороженностью отнеслись к желанию одного из крупнейших клиентов провести тренировки пилотов на симуляторе перед полетами на самолете 737 MAX, следует из внутренней переписки Boeing.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Армия и оружие
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью
Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Политика
США расширили санкции против КНДР
Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Шоу-бизнес
Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Культура
Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием
Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Здоровье
Больше 30 человек в Кизляре госпитализированы с кишечной инфекцией
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Кино
Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате
Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.