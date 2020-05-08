Политика
КоммерсантъМИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel. В ней они говорят, что одна лишь Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в соавторстве с директором мюнхенского Института современной истории Андреасом Виршингом написал колонку «Нет политики без истории» в журнал Spiegel.Znak.com07:15
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