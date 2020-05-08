с чего всё началось

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel. В ней они говорят, что одна лишь Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

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