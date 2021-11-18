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МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал опубликованную переписку с министрами иностранных дел Франции и Германии.
RT на русском
Подчеркивается, что именно поэтому российское внешнеполитическое ведомство приняло решение опубликовать дипломатическую переписку.
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По словам главы МИД РФ, в переписке видна суть саботажа, который осуществляется «украинским режимом» в отношении минских договоренностей.
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Париж также призвал Россию "вернуться" к переговорам по вопросу встречи в нормандском формате.
Вести.Ru

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МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам
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