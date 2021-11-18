РИА НовостиМИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правиламМинистр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал опубликованную переписку с министрами иностранных дел Франции и Германии.RT на русскомПодчеркивается, что именно поэтому российское внешнеполитическое ведомство приняло решение опубликовать дипломатическую переписку.Аргументы неделиПо словам главы МИД РФ, в переписке видна суть саботажа, который осуществляется «украинским режимом» в отношении минских договоренностей.Аргументы и ФактыПариж также призвал Россию "вернуться" к переговорам по вопросу встречи в нормандском формате.Вести.RuЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналТК ЗвездаSmotrim.ruДума ТВКомсомольская правдаDaily MoscowPiter.tvТВ ЦентрМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнРЕН ТВИзвестияГородовойКомсомольская правдаГазета.RuREGNUMRT на русскомРоссийская газетаРБКНародные новостиПолитРоссияИзвестияЭкономика сегодняFBM.ruНациональная служба новостейТК ЗвездаРосбалтПодробнее о событииМИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правиламНациональная служба новостей12:41МИД Германии: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правиламРИА Новости11:40Лавров объяснил публикацию переписки с коллегами из Франции и ФРГ словом «достали»ТАСС10:38В МИД Франции и ФРГ отреагировали на публикацию Россией переписки о нормандском форматеГазета.Ru12:10МИД ФРГ: публикация переписки Лаврова с Маасом и Ле Дрианом противоречит правиламLenta.ru11:43Германия и Франция назвали публикацию переписки с Россией нарушением дипломатических правилКоммерсантъ12:31Российский МИД решил обнародовать переписку глав МИД РФ, Франции и Германии по УкраинеНезависимая газетавчера в 12:15Показать ещёОценить1,4KПоделиться