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МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Шесть российских дипломатов объявлены во Франции персонами нон грата.
RT на русском
"По итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило 10 апреля о тайной операции, проводимой российскими разведывательными службами на территории Франции", — заявили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru
Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст равнозначный ответ на каждый шаг против России.
URA.Ru

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