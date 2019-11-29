с чего всё началось

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом сообщает APF на своей странице в Twitter.

Происшествия В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Единоборства РЕН ТВ покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Александр Емельяненко Показывать состязание в режиме реального времени будет РЕН ТВ, который впервые с 2001 года вернет в сетку вещания спортивную программу.

Энергетика В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом» Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».

Политика Союзники по НАТО увеличат военные расходы Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Транспорт В Москве завершили создание автодороги «Северо-Западная хорда» Мэр Москвы Сергей Собянин дал в пятницу старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).

Гаджеты Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и геймплейный процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.