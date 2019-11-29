Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом сообщает APF на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
– Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга, – привело
 слова Эрдогана агентство Anadolu.
VSE42.RU11:05

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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

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МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне

RT на русском10:45

МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Газета.Ru12:31
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

REGNUM 17:39
Космос

Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет

Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
AstroNews.ru вчера в 21:29
Политика

В Киеве назвали условия для заключения контракта на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об условиях, на которых может быть заключён контракт на транзит газа, пишет RT.
Ореанда-Новости 27 ноября в 10:41
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
РБК 14:42
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ

Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
РИА Новости 12:27
Хоккей

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Газета.Ru 19:54
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru 07:10
Политика

Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Известия 20:35
Авто

Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Автоновости дня 27 ноября в 03:05
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва 09:26
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

РИА Новости вчера в 05:50
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Общество

Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
РИА Новости вчера в 12:45
Футбол

Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.
ТК Звезда вчера в 22:26
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Политика

Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой».
RT на русском 18:19
Хоккей

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь

Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
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Происшествия

Полиция Лондона установила личность совершившего теракт мужчины

Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
Российская газета 20:45
Спорт

Сборная России сыграет с Италией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Итальянцы в своём четвертьфинальном матче одержали победу над сборной Швейцарии со счётом 5:4. Напомним, что национальная команда России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира обыграла сборную Бразилии.
Чемпионат вчера в 21:40
Экономика

Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году

Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности.
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Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Политика

Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 09:34
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
ТАСС 12:42
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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