Политика
РИА НовостиМИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии. В Кремле эту меру объяснили вынужденными ответными мерами, в Берлине считают высылку безосновательной.
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Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 04:58
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