Политика

РБКРБКМИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter. «Сейчас нет причин менять санкционный режим Евросоюза», — заявил министр.
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Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
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