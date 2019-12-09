Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter. «Сейчас нет причин менять санкционный режим Евросоюза», — заявил министр.

МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России

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