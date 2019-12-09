Политика
РБКМИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter. «Сейчас нет причин менять санкционный режим Евросоюза», — заявил министр.
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Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Авто
Машина подана: почему растет лизинг на фоне падения авторынка
Если весь авторынок в январе — сентябре 2019 года сократился на 2%, до 1,3 млн машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса, то рынок автолизинга за тот же период прибавил 23%, сообщили в «Эксперт РА».
Гаджеты
Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Спорт
Сборная России выступит в отборе к ЧМ-2022 с флагом и гимном
Сборная России по футболу выступит в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу в России со своим флагом и национальным гимном.
Политика
Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
Спорт
Президент ВАДА назвал соревнования, от которых отстранили Россию
России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
Гаджеты
Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов в мире
Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг, в который вошли самые производительные смартфоны ноября.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Общество
Медведев потребовал не допустить остановки работы мусорных операторов
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такие сценарии.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Sony выпустила первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» - продолжения классических «Охотников за привидениями», которое игнорирует фильм-перезапуск.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Общество
В РПЦ объяснились за джипы священников
Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав (Шевченко), чьи слова приводит издание "Взгляд", объяснил распространенную среди священников "моду" на большие внедорожники.
Политика
В Турции назвали виновных в попытках испортить отношения с Россией
Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Игры
Появилась информация о новой игре популярной серии BioShock
Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Авто
В России появился самый доступный Mercedes-Benz G-Class
Дилеры начали принимать заказы на дизельную модификацию G 350 d – такой внедорожник обойдется минимум в 7 570 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.