МИД Германии предупредил Россию о последствиях отравления Навального
Отравление Алексея Навального грозит России международными санкциями, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам министра, применение боевого отравляющего вещества, в котором Запад подозревает Москву, — это «проблема для всего мира».В источнике
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