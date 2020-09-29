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Росбалт
Росбалт

МИД Германии предупредил Россию о последствиях отравления Навального

Отравление Алексея Навального грозит России международными санкциями, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам министра, применение боевого отравляющего вещества, в котором Запад подозревает Москву, — это «проблема для всего мира».В источнике
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ТАСС

Глава МИД ФРГ заявил, что инцидент с Навальным «должен иметь последствия»

ТАССвчера в 10:22
Эхо Москвы

Министр иностранных дел ФРГ в видеообращении перед генсобранием ООН пригрозил РФ санкциями в связи с делом Навального

Эхо Москвывчера в 11:26
Комсомольская правда

Глава МИД ФРГ: Инцидент с Навальным «не может остаться без последствий»

Комсомольская правдавчера в 11:02
РБК

Глава МИД Германии предупредил Россию в ООН о санкциях из-за Навального

РБКвчера в 12:03
Фонтанка.Ру

«ЕС сохраняет за собой право на санкции». Германия увидела в деле Навального нарушение запрета на применение химоружия

Фонтанка.Рувчера в 10:08
Национальная служба новостей

Глава МИД ФРГ заявил о нарушении запрета на химоружие в ситуации с Навальным

Национальная служба новостейвчера в 09:59
РИА Новости

Глава МИД Германии заявил о возможных санкциях из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 09:53

Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили клинические исследования вакцины от COVID-19.
Моя Москва.онлайн04:28
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Япония планирует к 2035 году построить на Луне водородный завод

Японское агентство аэрокосмических исследований заявило о своей готовности к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, об этом пишет агентство Kyodo.
Московский Комсомолец27 сентября в 23:35
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Королева рассказала о выходе из семейного кризиса после измены Тарзана

Певица смогла простить своего мужа Сергея Глушко и отмечает, что после этого инцидента их семейные отношения преобразились, вышли на новый уровень, а измена послужила своего рода «проверкой на прочность» их отношениям.
Территория новостей07:30
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