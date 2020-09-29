Королева рассказала о выходе из семейного кризиса после измены Тарзана

Певица смогла простить своего мужа Сергея Глушко и отмечает, что после этого инцидента их семейные отношения преобразились, вышли на новый уровень, а измена послужила своего рода «проверкой на прочность» их отношениям.