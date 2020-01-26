Политика

Piter.tvPiter.tvМИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста

МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал выработать общий план действий и провести просветительские работы.
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В Германии нашли способ побороть антисемитизм в Европе

Росбалт12:15

Германия призвала страны ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Вести.Ru09:40

Глава МИД ФРГ призвал ЕС к криминализации отрицания холокоста

RT на русском10:58

Глава МИД Германии призвал ЕС объединить усилия в борьбе с антисемитизмом

REGNUM10:36

Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РБК11:27

Глава МИД Германии призвал Евросоюз криминализировать отрицание Холокоста

Газета.Ru09:28

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

РИА Новости09:16
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Политика

Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
РИА Новости 17:05
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru 24 января в 21:06
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru вчера в 00:40
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» и вышел в лидеры чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 17:10
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru вчера в 19:49
Происшествия

В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.
RT на русском 14:59
Театры

Драмтеатр показал новую серию фотографий реконструкции здания

Забайкальский краевой драматический театр на своём сайте опубликовал ещё одну серию снимков с реконструкции учреждения.
Чита.Ру 18:02
Киберспорт

Действующий чемпион мира JerAx завершил карьеру в Dota 2

Официальный сайт клуба OG сообщил, что саппорт состава по Dota 2 Джесси JerAx Вайникка принял решение завершить профессиональную карьеру.
Чемпионат 11:38
Политика

Шнуров ответил, при каком условии пойдет в политику

Instagram Лидер музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что пойдет в политику только при одном условии: если у народа появится такой запрос.
РЕН ТВ 08:20
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит 05:39
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Общество

В России восстановят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию Российской Федерации подразумевают собой закрепление индексации пенсий работающих россиян, сообщила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, юрист и академик РАН Талия Хабриева.
Стерлеград 24 января в 07:30
Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Известия 07:28
Футбол

«Ливерпуль» не смог выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии

Играя против победителя Лиги чемпионов и лидера премьер-лиги "Ливерпуля" "львы" добились ничьей – 2:2. "Бумажный" фаворит приехал в гости к середняку Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) не в самом оптимальном составе, не без оснований полагая, что и так сумеет выиграть.
Вести.Ru 14:20
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Общество

В Британии показали монету в честь Brexit

Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Московский Комсомолец 13:29
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Телеканал 360° 13:14
Политика

Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 13:26
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Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
BFM.ru 11:48
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
РБК 07:48
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«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix

Фэнтези-сериал «Ведьмак» стал самым популярным дебютом потокового сервиса Netflix.
Gazeta.SPb 17:30
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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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