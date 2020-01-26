МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал выработать общий план действий и провести просветительские работы.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Шоу-бизнес Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Кино Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.

Происшествия В Чите нашли мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей Сотрудники полиции нашли мать четырёх детей в возрасте от пяти до 12 лет, проживавших со своим отцом в заброшенном доме в Чите.

Театры Драмтеатр показал новую серию фотографий реконструкции здания Забайкальский краевой драматический театр на своём сайте опубликовал ещё одну серию снимков с реконструкции учреждения.

Политика Шнуров ответил, при каком условии пойдет в политику Instagram Лидер музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что пойдет в политику только при одном условии: если у народа появится такой запрос.

Армия и оружие Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года» Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Общество В России восстановят индексацию пенсий работающим пенсионерам Поправки в Конституцию Российской Федерации подразумевают собой закрепление индексации пенсий работающих россиян, сообщила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, юрист и академик РАН Талия Хабриева.

Футбол «Ливерпуль» не смог выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии Играя против победителя Лиги чемпионов и лидера премьер-лиги "Ливерпуля" "львы" добились ничьей – 2:2. "Бумажный" фаворит приехал в гости к середняку Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) не в самом оптимальном составе, не без оснований полагая, что и так сумеет выиграть.

Общество В Британии показали монету в честь Brexit Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.

Экономика Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.

Политика Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.