Политика
ИзвестияМИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.
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Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
Происшествия
Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова
В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.
Общество
Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех
Именно спокойствие и самообладание сегодня помогают добиться успеха, справится со всеми трудностями.
Общество
Информация об отмене занятий в школах из-за мороза
В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Технологии
Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку
В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Игры
Valve анонсировала продолжение Half-Life
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.
Общество
Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за порыва
Режим повышенной готовности введен утром 20 ноября в двух районах Барнаула из-за коммунальной аварии, которая произошла ночью в районе пересечения улицы Горно-Алтайская и проспекта Ленина.
Здоровье
В Приморье открылось детское отделение паллиативной помощи
Первое детское отделение для оказания паллиативной помощи на Дальнем Востоке открылось в Приморье.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Футбол
Германия — Северная Ирландия 6:1
В другом матче группы c отбора Евро-2020 сборная Нидерландов принимала Эстонию.
Общество
ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним
Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Авто
В России стал расти спрос на автозапчасти
Космос
Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом
Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Кино
«Джокер» собрал в прокате более $1 млрд
Кассовые сборы фильма перевалили за 1 миллиард долларов, что превышает бюджет ленты в 16 раза.