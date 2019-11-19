Политика

ИзвестияИзвестияМИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.
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Эксперт о словах Мааса по транзиту газа: проблема не в Москве, а в Киеве

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Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

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Глава МИД ФРГ заявил, что Путин дал ряд обещаний Меркель по транзиту газа через Украину

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МИД Германии: Путин дал Меркель обещания по транзиту газа через Украину

Коммерсантъ11:55

Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину

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Эксперт прокомментировал заявление ФРГ по транзиту газа через Украину

RT на русском12:00

Пушков ответил главе МИД Германии по транзиту газа через Украину

Московский Комсомолец15:51
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Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
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Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
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Известия 05:52
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Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех

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Живая Кубань 17 ноября в 22:45
Общество

Информация об отмене занятий в школах из-за мороза

В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия 06:52
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Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
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Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за порыва

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В Приморье открылось детское отделение паллиативной помощи

Первое детское отделение для оказания паллиативной помощи на Дальнем Востоке открылось в Приморье.
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СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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Германия — Северная Ирландия 6:1

В другом матче группы c отбора Евро-2020 сборная Нидерландов принимала Эстонию.
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ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.
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Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
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Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

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В России стал расти спрос на автозапчасти

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в региональном парламенте Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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