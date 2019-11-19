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Происшествия Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.

Общество Информация об отмене занятий в школах из-за мороза В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.

Общество Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".

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Игры Valve анонсировала продолжение Half-Life Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.

Общество Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за порыва Режим повышенной готовности введен утром 20 ноября в двух районах Барнаула из-за коммунальной аварии, которая произошла ночью в районе пересечения улицы Горно-Алтайская и проспекта Ленина.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

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