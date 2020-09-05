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РБК
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.В источнике
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 6 сентября 2020: Берлин ожидает, что Россия сделает шаги для расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда00:25
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

РБК17:49
РИА Новости

МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

РИА Новости20:36
ТАСС

ФРГ пригрозила ответить России в случае отсутствия расследования инцидента с Навальным

ТАСС17:55
Коммерсантъ

Главные новости к утру 6 сентября

Коммерсантъ00:00
Московский Комсомолец

В ФРГ ожидают, что РФ скоро примет меры по расследованию инцидента с Навальным

Московский Комсомолец17:47
URA.Ru

Германия пригрозила России последствиями из-за Навального

URA.Ru17:46

Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 6 сентября 2020 года

Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Комсомольская правда17:20
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СМИ: власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем

Власти США приняли решение ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, поскольку считают, что другие страны представляют для них все большую опасность.
ТАСС00:29

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Газета.Ruвчера в 03:23
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РБКвчера в 01:44
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